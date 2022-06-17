У Сваляві затримали торговця метамфетаміном

Вчора, 16 червня, співробітники поліції Сваляви, після проведення оперативних заходів, затримали 25-річного місцевого жителя, який підозрюється у збуті наркотиків. Зловмисника впіймали одразу після того, як він продав своєму клієнту білу кристалічну речовину – метамфетамін.

Слідчі в присутності понятих вилучили отримані зловмисником грошові кошти та згорток фольги з метамфетаміном. Всі речові докази відправлено експерту для дослідження. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Молодик вже був раніше судимий за вчинення майнового злочину.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За такі дії законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області