У Святошинському районі столиці затримали чоловіка, який обікрав авто двох підприємців

Потерпілі приїхали на ярмарок й поки вивантажували товар, зловмисник з салону викрав близько 10 000 гривень готівкою, мобільний телефон та речі власників. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що з його автівки Ford Tranzit зникли особисті речі та гроші. За вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

У подальшому працівники поліції з’ясували, що подружжя приїхало на районний ярмарок і поки вони вивантажували товар, ненадовго залишили відчиненими водійські дверцята. Перехожий, скориставшись моментом, викрав з салону речі водія – мобільний телефон, близько 10 000 гривень готівкою та куртку.

Працівники відділу кримінальної поліції спільно з сектором кримінального аналізу встановили, що до скоєння злочину причетний неодноразово судимий 53-річний місцевий мешканець. Під час слідчих дій в останнього поліцейські вилучили викрадене майно потерпілих.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена повторно та в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва