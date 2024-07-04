У Тернополі оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 55-річного чоловіка

Зловмисник кілька разів вдарив товариша ножем, а після цього попросив людей викликати швидку. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про смерть чоловіка у квартирі на вулиці Шпитальній у Тернополі працівників поліції 2 липня повідомив лікар бригади екстреної медичної допомоги. Медик заявив, що вони виїжджали на виклик про раптове погіршення самопочуття жителя обласного центру. На момент прибуття швидкої чоловік уже був мертвий.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Експерт, оглядаючи тіло, виявив численні ножові поранення. Чоловік, який викликав швидку стверджував, що потерпілий сам кілька разів вдарив себе ножем.

Проте судово-медична експертиза свідчила про інше: на тілі загиблого було шість ножових поранень, а одне – летальне, яке призвело до масивної крововтрати та смерті. Чоловік завдати такі травми собі самостійно не зміг би.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що до смерті тернополянина причетний його знайомий. Чоловіки розпивали у квартирі загиблого спирті напої, між ними виник конфлікт і гість, схопивши ніж, кілька разів вдарив ним господаря помешкання.

Фігурант у скоєному зізнався. Його затримали та оголосили про підозру відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області