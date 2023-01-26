Двом жителям Бердичіва оголосили про підозри в ухиленні від призову на військову службу

Дії обох фігурантів слідчі кваліфікували за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації…) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 30-річному містянину на початку грудня було вручено повістку про необхідність прибути до військкомату. Однак у призначений час він не з’явився, не маючи на те поважних причин.

А 40-річний військовозобов’язаний ще у червні пройшов відповідну лікарську комісію та був визнаний придатним для служби, однак до військкомату так і не дійшов.

Слідчі встановили відсутність підстав на відстрочку від військової служби та зібрали інші докази, відтак оголосили обом фігурантам про підозри.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура.

Бердичівський районний відділ поліції