У Тернополі патрульні, зупиняючи мотоцикл, пішли «в лобову»

Жахлива автопригода сталась у Тернополі на вулиці Живова.

Патрульні переслідували мотоцикл, який, нібито, не зупинився на вимогу поліцейських. Орієнтування на мотоцикл передали всім патрулям.

Один з екіпажів не вигадагав нічого краще, ніж виїхати назустріч мотоциклу та протаранив двоколісного лоб у лоба.

В результаті зіткнення водій та пасажир мотоцикла отримали тяжкі травми та були госпіталізовані. На відео видно, як патрульні надають тяжким постраждалим першу медичну допомогу до приїзду медиків.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі ДБР. // Вартові еспресо