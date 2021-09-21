У Тернополі випустили під заставу підозрюваного у вбивстві

Вчора, 20 вересня, у Тернопільському апеляційному суді розглянули скаргу прокурора, який вимагав скасувати рішення Тернопільського міськрайонного суду щодо 27-річного підозрюваного у вбивстві в частині можливості внесення застави.

Повідомляється, що вночі, 30 травня, біля супермаркету “АТБ” та нічного клубу “Алюр” знайшли мертвим після побиття 25-річного тернополянина Павла Гоцка, передають ternopoliany.te.ua.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Павла – 27-річного Михайла Сиротюка. Згодом відбулися судові засідання, де Михайлові обирали запобіжні заходи.

На одному із засідань Тернопільського міськрайонного суду ухвалили рішення щодо тримання під вартою Михайла Сиротюка до 18 жовтня з правом внесення застави у розмірі 181 тис 600 грн.

Вчора, 20 вересня, прокурор в апеляційному суді оскаржив це рішення, вимагаючи забрати частину щодо застави, та суддя вирішила інакше. Апеляційну скаргу прокурора не задовольнили, рішення Тернопільського міськрайонного суду залишили без змін.

Суддя дослухалася до доводів захисника Михайла Сиротюка, який наголосив, що ще проводять експертизи по справі.

“Ми подали клопотання і ще проводять експертизи, зокрема досліджують відео, на якому видно, що Михайло бив не сам, — додав адвокат. — Відтак, вину мого підзахисного ще не доведено, тому вважаю попередній запобіжний захід цілком справедливий”. // Діло