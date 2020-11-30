У Тернополі, затримали групу зловмисників, яка спеціалізувалася на розбоях та грабежах

Майже рік на території Тернополя орудувала група осіб, яка нападала та грабувала людей. Усі жертви займалися веденням валютних операцій.

За словами начальника управління Василя Джиджори, у ході розслідування стало відомо, що зловмисники заїхали до Тернополя ще на початку року та винайняли тут житло. До групи увійшло п’ятеро людей, уродженці однієї із пострадянських республік. Організатори — двоє рідних братів.

Двоє зі спільників угруповання зі Львова та Черкас, які виконували функції водіїв. До злочину, каже Василь Джиджора, підозрювані готувалися впродовж тривалого часу: вони стежили за своїми жертвами, вивчали їхній щоденний маршрут, а також аналізували шлях пересування.

Коли про жертву було все відомо, вони обирали місце без зайвих свідків, нападали та відбирали кошти. Перша жертва звернулася до поліції ще у травні. Чоловікові нападники завдали більше сорока ударів і відібрали 80 тисяч гривень. У серпні ще один тернополянин втратив 15 тисяч доларів,а остання жертва позбулася 50 тисяч гривень.

Після кожного нападу зловмисники змінювали місце проживання та впродовж кількох днів організатор незаконного збагачення забороняв «підлеглим» виходити з помешкання, з’являтися в людних місцях та в закладах громадського харчування.

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з слідчими ГУНП в Тернопільській області та патрульною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за силової підтримки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію з ліквідації даної групи. У ході обшуків правоохоронці вилучили речові докази з останнього злочину.

Трьом основним фігурантам справи уже оголосили підозру згідно зі статтею 187 частина 2 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та 186 частина 4 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений у великих розмірах. Суд їм обрав запобіжний захід, а саме — тримання під вартою.

За словами Василя Джиджори, після останнього нападу зловмисники планували залишити Україну — вони придбали квитки на літак Львів-Баку. Вчасно проведена спецоперація, каже він, завадила грабіжникам уникнути покарання.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області