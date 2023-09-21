У Трускавці затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

За скоєне затриманому, 37-річному жителю Луганської області, загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

20 вересня, близько 22.40, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з санаторіїв Трускавця виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, між загиблою, 36-річною мешканкою Луганської області, та її співмешканцем, 37-річним жителем тієї ж області, виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав жертві численних ударів кулаками в голову. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка невдовзі померла.

Також встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Трускавецької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області