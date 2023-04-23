У Запоріжжі викрили двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на жителя сусідньої області

Зловмисники запропонували чоловікові допомогу в пошуку тимчасового житла, привели до будинку, де завдали численних тілесних ушкоджень, заволоділи його майном та у непритомному стані вночі залишили при дорозі. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

19 квітня о 06:45 до чергової частини відділу №2 Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканця Олександрівського району, що на землі біля одного із будинків лежить непритомний чоловік з численними тілесними ушкодженнями.

На місце події негайно прибули медики швидкої допомоги та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після того як постраждалий опритомнів, правоохоронцям вдалось встановити його особу та з’ясувати обставини скоєного злочину.

18 квітня 55-річний чоловік – вимушений переселенець із Донецької області – приїхав до Запоріжжя з метою підзаробити. Ввечері він запізнився на потяг і був змушений шукати місце для ночівлі. Допомогу йому запропонували двоє випадкових перехожих.

Незнайомці привели чоловіка до одного з приватних домоволодінь. О 22:00 між ними після спільного вживання спиртних напоїв виник конфлікт. Один з нових знайомих ухопив дерев’яну палицю та завдав «квартирантові» чисельних ударів по голові та тілу, внаслідок чого той втратив свідомість.

Прийшовши до тями, потерпілий виявив відсутність майна та банківських карток.

Під час оперативно-розшукових заходів протягом доби співробітники кримінальної поліції встановили місцезнаходження та затримали нападників. Ними виявились раніше судимі за майнові злочини чоловіки, 1995 та 1983 років народження, без постійного місця мешкання.

Зловмисники встигли збути викрадене, але правоохоронці встановили особи покупців та вилучили як речові докази речі потерпілого. Після проведення слідчих дій їх буде повернуто власнику.

21 квітня слідчим відділу поліції №2 Запорізького РУП обом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 22 квітня, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області