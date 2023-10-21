У Ромнах судитимуть жінку, яка зарізала колишнього чоловіка

Сектором дізнання Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 31-річної жінки, яка за допомогою ножа спричинила 42-річному чоловіку тілесні ушкодження.

Під час досудового розслідування співробітники Роменського районного відділу поліції встановили, що на початку жовтня за місцем мешкання 31-річної роменчанки сталася сварка з її 42-річним колишнім чоловіком, який того дня зайшов до неї у гості. Під час вживання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, після чого жінка взяла кухонний ніж та вдарила чоловіка в спину.

На щастя, ушкодження виявилось не тяжким та не заділо життєво важливих органів потерпілого.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо нанесення тілесних ушкоджень чоловіку вчинене 31-річною роменчанкою, та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер нападниця згідно ч. 2 ст. 125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України постане перед судом.

Відділ комунікації поліції Сумської області