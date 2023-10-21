У Ромнах судитимуть жінку, яка зарізала колишнього чоловіка

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Сектором дізнання Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури було спрямовано  до суду кримінальне провадження стосовно 31-річної жінки, яка за допомогою ножа спричинила 42-річному чоловіку тілесні ушкодження.

Під час досудового розслідування співробітники Роменського районного відділу поліції встановили,  що на початку жовтня за місцем мешкання 31-річної роменчанки сталася сварка з її 42-річним колишнім чоловіком, який того дня зайшов до неї у гості. Під час вживання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, після чого жінка взяла кухонний ніж та вдарила чоловіка в спину.

У Ромнах перед судом постане жінка, яка спричинила колишньому чоловіку ножове поранення

На щастя, ушкодження виявилось не тяжким та не заділо життєво важливих  органів потерпілого.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо нанесення тілесних ушкоджень чоловіку вчинене 31-річною роменчанкою, та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер нападниця згідно ч. 2 ст. 125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України постане перед судом.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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