Втік? Втік! Ну, тепер давайте підозри та провадження

ДБР порушило кримінальне провадження проти Дмитрука через незаконний перетин кордону. Провели обшуки і цивільних і співробітників прикордонслужби.

Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом.

Наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучили працівників Центрального апарату Бюро.

Вони з’ясовують, як Дмитрук перетнув кордон і хто йому у цьому допомагав. Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

ДБР зазначило, що наразі вирішують питання про повідомлення про підозри.