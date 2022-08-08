У Дніпрі колишній в’язень зґвалтував 11-річну дівчинку

Поліція затримала жителя Дніпра, якого підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на власні джерела.

Увечері 6 серпня до поліції звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що її онука пішла з дому та не відповідала на дзвінки. Правоохоронці одразу ж розпочали пошуки зниклої.

Дитину знайшли у квартирі 45-річного чоловіка на вулиці Ашхабадській. Як з’ясувалося, дівчинка йшла до подруги, як раптом до неї підійшов незнайомець і запропонував погладити собаку. Потім він запропонував школярці 300 гривень, а коли вони підійшли ближче до його будинку, попросив допомогти йому з пошуками кошенят, що зникли у нього в квартирі. Коли вони разом увійшли до його оселі, чоловік заклеїв їй рота скотчем і зв’язав руки, після чого зґвалтував.

Дитину доправили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Ґвалтівника було затримано. Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування малолітньої).

Варто зазначити, що 73-річна бабуся виховує дитину сама, вона є її офіційним опікуном. Мати дівчинки позбавили батьківських прав після того, як вона вбила її батька. Нині жінка відбуває термін у в’язниці.