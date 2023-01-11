Податківець з Луганщини одним з перших побіг «працевлаштовуватися» до окупантів

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього головного ревізора-інспектора одного з відділів Державної податкової служби в Луганській області, який очолив окупаційну структуру після російського вторгнення в регіон.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Після захоплення російськими військами міста Сватове Луганської області, колишній правоохоронець одним з перших побіг «працевлаштовуватися» до окупантів. Він активно сприяв створенню та функціонуванню незаконних органів оподаткування та зборів у місті Сватове де й очолив структурний підрозділ так званого «державного комітету податків та зборів лнр».

Фігурант організовував реєстрацію підприємств за законодавством рф, а також видачу ідентифікаційних номерів.

Відносно колишнього працівника податкової обвинувальний акт за вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) спрямовано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань у чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.