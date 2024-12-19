У Києві молодик тяжко травмував товариша

Побутова сварка між молодиками переросла в жорстоке побиття. Потерпілого із тяжкими травмами госпіталізували, а нападника затримала поліція. За скоєне останній може провести до восьми років за ґратами.

До Солом’янського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку у квартирі багатоповерхівки. На місце негайно прибули медики й слідчо-оперативна група територіального підрозділу для з’ясування всіх обставин події.

Поліцейські з’ясували, що 23-річні знайомі разом винаймали житло. Внаслідок побутової сварки між молодиками, що переросла в бійку, один з них отримав відкриту черепно-мозкову травму, забійні рани та перелом.

Нападника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину. Його товариша лікарі швидкої госпіталізували до медичного закладу з небезпечними для життя травмами.

Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. За клопотанням слідчих судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва