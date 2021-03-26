Чотирьох чоловіків судитимуть за розбійний напад і незаконне проникнення у житло

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків за фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що напередодні Нового року четверо чоловіків дізнались, що мешканець с. Чорне Куп’янського району зберігає вдома значну суму грошових коштів. Зловмисники увірвалися на подвір’я потерпілих і змусили віддати їм грошові кошти — майже 250 тис. грн.

Після скоєння злочину зловмисники намагались втекти на автомобілі, проте вже за декілька годин їх було затримано співробітниками поліції.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури