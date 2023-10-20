Поліція попереджає про ще одну шахрайську схему виманювання грошей у громадян

Закарпатська поліція продовжує активне інформування користувачів Інтернет-мережі з приводу шахрайських схем. Мова йде про те, як шахраї видають себе за покупців

Сьогодні великою популярністю користуються не лише послуги придбання товару, а і його продажу в мережі Інтернет. Громадяни активно використовують різні торговельні онлайн-майданчики, щоб перепродати власний товар. Цим користуються шахраї та виступають не тільки у ролі продавців, а й потенційних покупців.

Аферисти керуються чітко випрацьованою схемою: переходять на будь-який сайт, котрий надає послуги купівлі-продажу, знаходять «жертву» та починають вести діалог із продавцем у одному із широко використовуваних месенджерів. Шахраї згоджуються придбати товар, створюють фейкове посилання за яким переконують перейти та ввести дані своєї картки для отримання неіснуючої оплати. Таким чином, коли продавець виконує усі дії, зловмисники випитують смс-код від банку і який залишок коштів на карті. Отримавши потрібну інформацію, вони привласнюють грошові кошти та зникають.

Поліція Закарпаття наголошує на обов`язковому повідомленні про такі факти, а також нагадує правила безпеки:

– не переходьте на спілкування у онлайн-месенджерах, які не мають ніякого відношення до торговельної платформи, на якій ви розмістили свій товар;

– обговорюйте деталі угоди виключно у чаті онлайн-майданчика, ігноруючи пропозиції щодо спілкування у інший спосіб;

– повідомляйте виключно 16-значний номер вашої картки, оскільки даної інформації достатньо для того, щоб отримати оплату за товар;

– ніколи не переходьте за посиланнями, надісланими незнайомцями.

Дотримання безпекових порад збереже Ваші заощадження. Якщо все ж таки ви стали жертвою шахрайської схеми – негайно повідомляйте на гарячу ліню «102» або ж до найближчого відділу поліції!

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області