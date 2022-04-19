У Вараші на Рівненщині підозрюваного в умисному вбивстві взяли під варту

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу 41-річному варашівцю відбулось сьогодні, 18 квітня.

Нагадаємо, у суботу, 16 квітня, поліцейські затримали та повідомили про підозру чоловікові за умисне вбивство 48-річної жительки райцентру.

Першочерговими слідчими діями та основі зібраних доказів поліцейські встановили, що між 48-річною жінкою та її 41-річним знайомим за місцем її проживання виник конфлікт, під час якого варашівець наніс жінці ножові поранення. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115 КК України, слідчі затримали 41-річного жителя Вараша та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Кузнецовський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Рівненської області