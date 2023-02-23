У Вараському районі група молодиків викрала односельчанина, побила його і покинула помирати

Вараська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства викраденої людини (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

Так, зранку 21 лютого на одній із вулиць села Борове, Вараського району, селяни виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події викликали правоохоронців, які встановили, що загиблий – 50-річний місцевий мешканець, який зловживав алкогольними напоями і раніше судимий за скоєння тяжких злочинів проти власності.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили також, що до злочину можуть бути причетні 5 жителів цього ж села, віком від 19 до 25 років. Напередодні ввечері, після вживання міцних алкогольних напоїв, один з них попросив у товаришів допомогти «розібратись» зі своїм сусідом, з яким вони перебували у тривалих неприязних стосунках.

Чоловіки прийшли до потерпілого, вивели його з будинку та силоміць заштовхали в багажник легкового автомобіля. Потім вивезли чоловіка за межі села, побили та привезли назад в Борове, де залишили на землі – побитого, без верхнього одягу та взуття. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Ініціатору злочину, 19-річному сусідові загиблого, оголошено про підозру в умисному вбивстві викраденої людини, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання оголошення про підозру у незаконному викраденні людини іншим учасникам злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 (смт Зарічне) Вараського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або й довічного.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури