У Варшаві затримали двох поляків, які з ножем напали на українців

Варшавська поліція затримала й на підставі рішення прокуратури арештувала двох поляків за побиття й поранення ножем двох українців.

Як повідомила в коментарі кореспондентові Укрінформу речниця відділку поліції Варшава-Воля Марта Суловська, затриманим загрожує від 3-х до 20-ти років.

За її словами, інцидент мав місце вночі проти 9 червня. Тоді двоє поляків і двоє українців посварилися між собою в одному з центральних районів польської столиці. Після суперечки вони вдалися до бійки, під час якої поляки ножем поранили українців.

“На підставі зібраних доказових матеріалів прокуратура дозволила тимчасовий арешт двох чоловіків”, – поінформувала поліцейська.

Вона підкреслила, що на підставі медичної документації прокурор висунув звинувачення щодо спільних й узгоджених дій із застосуванням ножа, в результаті чого один постраждалий зазнав травм, що загрожують його життю, а інший – травм середньої тяжкості.

Суловська зазначила, що бійка не мала національного підґрунтя.

За її словами, згідно з Кримінальним кодексом Польщі за такого роду дії арештованим загрожує від 3-х до 20-ти років позбавлення волі.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України, близько мільйона з яких прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.