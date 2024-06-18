У Варшаві затримали двох поляків, які з ножем напали на українців
Варшавська поліція затримала й на підставі рішення прокуратури арештувала двох поляків за побиття й поранення ножем двох українців.
Як повідомила в коментарі кореспондентові Укрінформу речниця відділку поліції Варшава-Воля Марта Суловська, затриманим загрожує від 3-х до 20-ти років.
За її словами, інцидент мав місце вночі проти 9 червня. Тоді двоє поляків і двоє українців посварилися між собою в одному з центральних районів польської столиці. Після суперечки вони вдалися до бійки, під час якої поляки ножем поранили українців.
“На підставі зібраних доказових матеріалів прокуратура дозволила тимчасовий арешт двох чоловіків”, – поінформувала поліцейська.
Вона підкреслила, що на підставі медичної документації прокурор висунув звинувачення щодо спільних й узгоджених дій із застосуванням ножа, в результаті чого один постраждалий зазнав травм, що загрожують його життю, а інший – травм середньої тяжкості.
Суловська зазначила, що бійка не мала національного підґрунтя.
За її словами, згідно з Кримінальним кодексом Польщі за такого роду дії арештованим загрожує від 3-х до 20-ти років позбавлення волі.
Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям.
Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад 3 млн громадян України, близько мільйона з яких прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.