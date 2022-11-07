У вбивстві жителя села Йорданешти на Буковині підозрюють його односельця

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві односельця (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, 03 листопада цього року, на ґрунті тривалих неприязних відносин між двома жителями села Йорданешти Чернівецького району виникла бійка. Внаслідок конфлікту 41-річний громадянин наніс 54-річному потерпілому тілесні ушкодження несумісні з життям.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура