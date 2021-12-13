Поліцейські припинили спробу озброєного захоплення підприємства в Маріуполі

До поліції надійшло повідомлення про сторонніх осіб, які перебувають на території сільськогосподарського підприємства та перешкоджають діям законних представників. Поліцейські оперативно припинили порушення та роззброїли учасників конфлікту. Встановлено 14 осіб, мешканців різних областей України. Вилучено автомобіль, попередньо — зі слідами підробки номерів вузлів і агрегатів, в якому зберігалися зброя і боєприпаси.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, керівництво поліції Маріуполя та бійці роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Правоохоронці виявили групу чоловіків, які силовим способом потрапили на територію підприємства, видворивши охорону. Встановлено особи та рід діяльності кожного з них. Наразі відносно них триває перевірка.

У одного з них, 35-річного мешканця м. Києва, вилучено автомобіль з номерами вузлів і агрегатів, які викликають сумніви у справжності.

У транспортному засобі поліція виявила зброю та боєприпаси: мисливський карабін у розібраному стані, пристрій для безшумної стрільби, оптичний приціл, понад 200 патронів, пістолет Форт-17, револьвер, чотири газові балончики, димові шашки.

Вилучені речові докази спрямовано на експертизу. Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин події.

Наразі до поліції надійшло два звернення щодо самоправних дій на території комбінату, який є спірним майном: від представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю та арбітражного керуючого підприємством.

За цими заявами слідчими підрозділами за процесуального керівництва прокуратури відкрито два кримінальні провадження за ч.1 ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України, за якими підрозділ дізнання проводить досудове розслідування.

Крім того, розпочато розслідування за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст. 263 ККУ) та знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290 ККУ). Власнику зброї загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області