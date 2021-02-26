У Великій Северинці співмешканка вбила чоловіка, втомившись від знущань

Затримали жінку з Великої Северинки Кіровоградської області, яка вбила свого співмешканця обухом сокири, – розказала речниця обласної прокуратури Наталія Алєксєєнко. Слідчим вона пояснила, що терпіла від чоловіка приниження та моральні знущання.

Подія сталась 19 лютого вночі, розказав заступник керівника прокуратури Антон Клюкін. Між 35-річною жінкою та її 54-річним співмешканцем виникла сварка. Вона взяла до рук сокиру й вдарила два рази чоловіка обухом по голові. Чоловік від травми помер.

Під час досудового розслідування жінці призначать експертизу, щоб визначити її психічний стан під час сварки. Їй повідомили про підозру за статтею «Умисне вбивство».

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Суспільне