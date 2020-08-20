У Кременчуці поліцейського викрито на збуті службової інформації

Рядовий поліції залучив до «справи» товариша – студента вищого навчального закладу. Протиправну діяльність змовників встановили оперативники внутрішньої безпеки НПУ. Спільно з працівниками кіберполіції, ДБР та прокуратури Полтавщини спільників затримано.

В поле зору Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив 19-річний помічник чергового одного з відділень Кременчуцького відділу поліції. Молодий співробітник разом зі своїм знайомим – студентом політехнічного університету – вчиняв протиправні дії.

За грошову винагороду хлопці систематично збували замовникам інформацію з автоматизованої системи МВС, до якої мав доступ поліцейський. Службові відомості рядовий поліції надсилав спільнику через мобільні додатки, а 20-річний студент поширював їх у Телеграм-каналі за ціною 700 гривень за один обліковий запис, отримуючи розрахунок на власну банківську картку.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження. 20 серпня 2020 року оперативники внутрішньої безпеки, кіберполіції та слідчі ДБР навідалися до змовників із санкціонованими обшуками.

На теперішній час обом фігурантам, під процесуальним керівництвом прокуратури, готується вручення підозри за ч.2 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч.2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

В порядку ст.208 КПК України їх затримано. За скоєне молодим особам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Подальшу долю хлопців вирішить суд.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України