Невідома жінка намагалася вивезти за кордон трьох малолітніх дітей (відео)
Жінку з підробленим паспортом виявили під час оформлення пасажирів авіарейсу «Львів-Стамбул».
З нею подорожували троє дітей – 2014, 2016 та 2018 років народження.
Під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з’ясували, що мандрівниця користується фальшивим паспортом – у її документі були замінені сторінки з установчими даними. Жінка продовжувала наполягати, що є 24-річною громадянкою Киргизстану. Вона стверджує, що прилетіла у Львів один рік тому. Розповідає, що в Україні загубила документи і новий паспорт їй виробили та прислали з дому батьки. Однак, проблеми виявилися не лише у паспорті. У базі даних Держприкордонслужби немає інформації, про те, що особа з вказаними даними, приїжджала в Україну.
Наразі «леді Ікс» затримали та доставили в пункт тимчасового тримання (ПТТ). Діти перебувають з нею (у ПТТ облаштоване приміщення для батьків з дітьми) . Особу затриманої та обставини її в’їзду в Україну з’ясовують. За фактом використання підроблених документів до Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ.Tweet