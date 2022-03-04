У Вінниці поліцейські затримали п’ятьох підозрюваних у пособництві ворогу

Усі вони — з Донецької області. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські затримали зловмисників за місцем проживання.

У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та 20 тисяч доларів.

Затримані кілька тижнів тому винайняли житло в одному з мікрорайонів м. Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів.

Підозрюваних у диверсійній діяльності поліцейські передали працівникам УСБУ.

Відділ комунікації поліції Вінницької області