На Луганщині начальника служби військової частини затримали за отримання ₴100 тис. «відкату»

Неправомірну вигоду фігурант отримав від приватного підприємця за укладання договору та підписання документів.

Вчора, 30 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями затримали військовослужбовця після того, як він отримав 100 тис. грн «відкату» за укладання договору та підписання накладних про поставку автозапчастин.

Начальника однієї зі служб військової частини затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти правоохоронці вилучили з місця затримання. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Краматорськ, за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України