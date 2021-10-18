Впродовж минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених COVID-документів

Національна поліція України у співпраці з Мінцифрою, Міністерством охорони здоров’я та іншими правоохоронними органами систематично працює над виявленням та припиненням незаконної діяльності осіб, які виготовляють і реалізовують підроблені сертифікати про вакцинацію та довідки про проходження тестування на COVID-19. Про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 18 жовтня, під час робочої наради.

Нагадаємо, що нині практично всі регіони держави перебувають у «червоній» та «помаранчевій» зонах епіднебезпеки. Відповідно там діють посилені карантинні обмеження, яких повинні дотримуватися всі громадяни. Виключення є лише для тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу.

«Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету. Врешті для того, аби виключити будь-які зловживання, поліція відстежує та документує усі факти надання послуг з фальшування медичних документів, пов’язаних з COVID-19. Зокрема лише минулого тижня ми провели 35 обшуків. Задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів в Дніпропетровській, Черкаській областях та Києві. Крім того, вилучено понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та більше 100 ПЛР-тестів, а також заблоковано два телеграм-канали, через які здійснювали замовлення», — розповів Ігор Клименко.

Також упродовж минулого тижня слідчими та дізнавачами Нацполіції розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них більше 70 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Загалом з початку року відкрито понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше – на Волині (207), в Києві (98), Рівненській та Львівській (по 75) областях.

«Загалом у 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. Всього з початку року до суду направлено 77 обвинувальних актів про вчинення майже 300 кримінальних правопорушень. І на сьогодні судами першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалено понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено покарання у вигляді штрафів. Нагадую, що кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто фальшує документи, і ті, хто їх використовує», — підсумував Голова Нацполіції.

Управління комунікації Національної поліції України