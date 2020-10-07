У Вінниці за крадіжку ювелірних прикрас судитимуть двох іноземців

Вінницька обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно двох молодиків, які, за попередньою змовою, повторно вчинили крадіжку з проникненням у житло. Один із них на момент скоєння злочину був неповнолітнім.

Про це повідомляє пресслужба Вінницкьої обласної прокуратури.

Обидва обинувачені – раніше судимі громадяни Молдови.

«У травні неповнолітній незаконно проник до квартири однієї з жительок області, звідки викрав золотих виробів на загальну суму понад 25 тис. грн. А його товариш на автомобілі привіз молодика до помешкання та допоміг йому безперешкодно втекти з місця злочину», – повідомляють у прокуратурі.

У разі доведення вини у суді, молодикам загрожує від трьох до шести років за ґратами. // Місто