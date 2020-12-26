У Вінниці затримали підозрюваного у замаху на вбивство власника хостелу

Вночі 25 грудня в готелі-хостелі Katrin, розташованому на вулиці Володимира Антоновича, що біля залізничного вокзалу Вінниці, було скоєно замах на власника закладу. Один з постояльців, перебуваючи у нетверезому стані, наніс вінничанину численні ножові поранення.

Як зазначають у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, близько 5:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що під час конфлікту постоялець вдарив ножом власника хостелу та втік.

На місце події слідчо-оперативна група поліції встановила, що між правопорушником, який вночі прийшов в стані алкогольного сп’яніння, та сусідом по кімнаті виник конфлікт. Нетверезий чоловік поводив себе зухвало, шумів та заважав відпочивати іншим постояльцям. Аби його заспокоїти та вирішити проблему, сусід по кімнаті зателефонував власнику хостелу.

Під час спілкування нетверезий накинувся з кулаками на власника закладу. Потім, взявши на кухні ніж, зловмисник наніс побитому чоловікові численні колото-різані поранення по різним часинам тулуба та з місця події зловмисник втік.

Правоохоронці карного розшуку обласного главку та Лівобережного відділення поліції перекрили район, де стався злочин, та протягом півгодини затримали зловмисника, який прямував на залізничний вокзал. У вчиненому той зізнався та показав місце, де позбавився ножа.

Правопорушником виявися 61-річний житель Маріуполя. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 п.7 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення.

На даний час 49-річний потерпілий перебуває у медикаментозному сні, чоловік знаходиться у хірургічному відділенні лікарні швидкої допомоги. // naparise.com