У Вінниці затримали рецидивіста, підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки

46-річний чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство і 14 років провів за ґратами

Поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 64-річної вінничанки. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

Ще 29 вересня до поліції надійшло повідомлення про виявлення біля стихійного сміттєзвалища на території колишнього заводу у м. Вінниці тіла невідомої літньої жінки.

За висновком судово-медичного експерта, вона померла внаслідок механічної асфіксії. Працівники поліції встановили особу померлої — нею виявилась 64-річна жителька м. Вінниці.

Через тиждень поліцейські встановили особу, причетну до злочину. 46-річному зловмиснику, неодноразово судимому, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство і 14 років провів за ґратами, оголосили про підозру.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 15 років.