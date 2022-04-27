У Вінницькій області чоловік застрелив односельця з обрізу

47-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці події ще до приїзду лікарів. Поліцейські затримали зловмисника на місці злочину – він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину – обріз вилучений та направлений на експертизу.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Хмеляра, вбивство сталось ввечері 25 квітня у селі Іванів Хмільницького району.

За декілька годин до злочину між чоловіками виникла суперечка. Після цього 53-річний зловмисник пішов додому, взяв обріз і поїхав до будинку односельця. По дорозі чоловіки зустрілись і під час чергового конфлікту затриманий вистрілив в область грудей потерпілому. Травми виявились не сумісні з життям.

До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчим управлінням за цим фактом розпочато розслідування провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном на 15 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області