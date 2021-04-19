У Вінницькій області син вбив батька

16 квітня оперативники затримали 26-річного жителя села Хоньківці, який підозрюється у нанесенні смертельних травм своєму батькові. Проведена судово-медична експертиза підтвердила насильницьку смерть чоловіка. Зловмисника поліцейські затримали за місцем проживання та вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до злочину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції.

В ніч з 15 на 16 квітня під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого підозрюваний підняв батька та жбурнув його до стіни. Від больового шоку та отриманих травм потерпілий невдовзі помер. Про смерть потерпілого близько 1 години ночі повідомила у поліцію його колишня співмешканка.

«Під час огляду на тілі потерпілого виявлені численні травми. Після проведеної судово-медичної експертизи, яка підтвердила насильницьку смерть чоловіка, син, який спочатку категорично заперечував свою причетність до злочину, у вчиненому зізнався. На місці злочину слідчі та криміналісти вилучили речові докази», — зазначає Василь Ободовський, начальник Могилів-Подільського районного відділу поліції

Наразі зловмисник затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. // vinnitsa.info