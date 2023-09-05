У Вінниці під час конфлікту жінка зарізала свого чоловіка

3 вересня на лінію 102 звернулась 44-річна вінничанка з повідомленням про смерть свого чоловіка за місцем спільного проживання в квартирі одного з районів Вінниці. На місці події співробітники відділу поліції № 1 Вінницького РУП виявили на тілі 49-річного померлого колото-різані рани тулуба.

Дружина потерпілого розповіла поліцейським, що тілесні ушкодження завдала чоловіку кухонним ножем під час сварки після спільного вживання алкоголю. Ніж викинула за ліжко і пішла спати, а вранці побачила, що чоловік помер.

Жінка затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Знаряддя злочину – ніж правоохоронці вилучили.

За процесуального керівництва прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області