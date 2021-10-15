В Днепре ВАЗ насмерть сбил мальчика и собаку

В Днепре в четверг, 14 октября, произошло смертельное ДТП: автомобиль ВАЗ совершил наезд на 14-летнего мальчика, который с собакой переходил дорогу. Ребенок и животное погибли, сообщает Информатор.

Авария произошла во второй половине дня на перекрестке улиц Сахарова и Календарная. Водитель легковушки, объезжая маршрутку, которая высаживала пассажиров на остановке, выехал на встречную полосу и сбил подростка.

Как указано, ребенок и его собака отлетели более чем на 10 метров. Животное умерло на месте, а мальчика удалось реанимировать, его госпитализировали. Однако вскоре стало известно, что ребенок не выжил, умер в больнице.

При этом водитель пытался скрыться с места ДТП. Его задержали правоохранители.

Кто нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели человека, установит следствие. // Голос UA