В Днепропетровской области «мститель» поджег два дома

Поджигатель время от времени конфликтовал с пострадавшими

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из-за обид поджег дома своих знакомых.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, между поджигателем и двумя пострадавшими время от времени возникали ссоры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний житель Криничанского района вспомнил про обиды и отправился к своим знакомым в другое село.

«Приехав в дом одного из мужчин, он вырвал замок с входной двери и проник в дом 67-летнего владельца и поджег его изнутри. После чего поехал к месту проживания другого мужчины, где повредив окно проник внутрь дома 42-летнего владельца. Из дома подозреваемый похитил строительный инструмент, затем поджег дом и хозяйственное здание», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям: «нарушение неприкосновенности жилища», «умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения. // Сегодня