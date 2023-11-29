Засуджено жителя Шепетівщини, який убив односельця, підпаливши його будинок

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 33-річного жителя Шепетівського району в умисному вбивстві та умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Подія відбулась у січні цього року в с. Білогородка, що на Ізяславщині.

Напередодні ввечері між обвинуваченим та його 50-річним сусідом відбувся конфлікт. Чоловіки пиячили та посварились. Тоді зловмисник, щоб помститися, підпалив будинок опонента, вийшов на вулицю і спостерігав як розповсюджується вогонь. В результаті пожежі власник оселі загинув від отруєння чадним газом.

Чоловік і раніше неодноразово здійснював підпали нежитлових приміщень у селі.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури