Троє зловмисників ошукували громадян, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі

Трьох зловмисників, які, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, ошукували громадян, продаючи їм неіснуючі сільськогосподарські товари через мережу Інтернет, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини спільно із співробітниками кіберполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, троє ув’язнених – мешканці Вінницької та Одеської областей віком від 21 до 28 років — відбуваючи покарання в одному з виправних закладів на території Львівської області, розміщували у соцмережах оголошення про продаж неіснуючих сільськогосподарських товарів. Зловмисники пропонували покупцям безкоштовну доставку замовлень, однак, отримавши гроші, блокували замовників. Жертвами інтернет-шахраїв стали мешканці Львова та області, а також інших областей України. Загальна сума збитків сягає 62 тисячі гривень.

Під час обшуків, проведених за місцем відбування покарання, поліцейські спільно з працівниками держустанови виконання покарань виявили та вилучили мобільні телефони та планшети, що використовувались у протиправній діяльності.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області