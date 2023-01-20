У Вінниці поліцейські затримали збувачку наркотиків із «товаром» на 300 000 гривень (фото, відео)

19 січня поліцейські затримали 29–річну жительку м. Вінниця за підозрою у розповсюдженні наркотиків, психотропів та синтетичних наркотиків шляхом закладок. У зловмисниці поліцейські вилучили пакетики з екстазі, канабісом, мефедроном, амфетаміном та PVP-сіллю.

Під час відпрацювання території обслуговування поліцейські батальйону патрульної служби особливого призначення «Вінниця» спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю зупинили 29-річну вінничанку. Спілкуючись із поліцейськими вона помітно нервувала. На запитання чи має при собі заборонені речі, жінка повідомила про те, що у коробці, яку вона щойно забрала з пошти, є наркотичні засоби та психотропні речовини. Вміст коробки зловмисниця планувала розповсюдити в обласному центрі шляхом створення закладок.

Злочин задокументувала слідчо-оперативна група Відділу поліції № 2 Вінницького райуправління. Загалом у жінки вилучено 230 розфасованих поліетиленових пакетів з канабісом, мефедроном, амфетаміном, екстазі та PVP–сіллю. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання жінки вилучено електронні ваги.

Вартість «товару» на «чорному ринку» складає 300 000 гривень.

Вилучене направлено на експертизу.

Зловмисниця затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом проводиться розслідування за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Після проведення експертиз буде визначена остаточна правова кваліфікація дій правопорушниці.

Відділ комунікації поліції Вінницької області