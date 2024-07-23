У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків

Двоє хлопців зазнали поранень рук і живота

У одному з міських парків Варшави чоловік  із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями.  Про це повідомляють «Польське радіо» та Wyborcza.

Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі.  Жертвами нападника стали двоє 15-річних українців.

26-річного зловмисника затримала поліція. Видання додало, що під час втечі нападник нібито загубив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. // Главком

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