У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків
Двоє хлопців зазнали поранень рук і живота
У одному з міських парків Варшави чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями. Про це повідомляють «Польське радіо» та Wyborcza.
Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі. Жертвами нападника стали двоє 15-річних українців.
26-річного зловмисника затримала поліція. Видання додало, що під час втечі нападник нібито загубив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. // ГлавкомTweet