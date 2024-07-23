У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків

Двоє хлопців зазнали поранень рук і живота

У одному з міських парків Варшави чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями. Про це повідомляють «Польське радіо» та Wyborcza.

Як зазначається, інформація про конфлікт за участю озброєного ножем чоловіка надійшла до поліції 22 липня після 15:00. За даними ЗМІ, 26-річний нападник родом з Узбекистану. Між ним та групою підлітків сталася сварка, яка і призвела до бійки.

Він нібито прибув на місце події з рюкзаком від компанії, яка займається доставкою їжі. Жертвами нападника стали двоє 15-річних українців.

Як зʼясувала Wyborcza, двоє хлопців зазнали поранень рук і живота. Їхні однолітки, які були з ними, не постраждали. У поліції також зазначили, що наразі невідомі подробиці про стан підлітків, а також мотиви нападника.

26-річного зловмисника затримала поліція. Видання додало, що під час втечі нападник нібито загубив свої речі, що дозволило поліції швидко вийти на його слід. // Главком