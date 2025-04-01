У Вінниці поліцейський брав гроші у потерпілого на «витрати» слідства

Вінницький міський суд Вінницької області визнав колишнього працівника поліції винуватим у шахрайстві і одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 березня.

Йдеться про старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

У 2022 році поліція розслідувала шахрайське заволодіння коштами в сумі 3 тисяч доларів США та 10 тисяч гривень.

Поліцейський сказав потерпілому платити за витрати, повʼязані із розслідуванням кримінального провадження. Запевнив, що гроші необхідні для відрядження до Києва та Одеси для встановлення особи, яка вчинила щодо потерпілого шахрайство. Чоловік кількома платежами перерахував на банківський рахунок правоохоронця близько 26 тисяч гривень.

До суду надійшла угода про визнання винуватості.

Потерпілий надав письмову заяву, що не заперечує укладанню угоди і що матеріальна шкода йому відшкодована в повному розмірі, тому претензій до обвинуваченого він не має.

Колишнього поліцейського засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним строком 3 роки, а також заборонили йому на 2 роки обіймати посади у правоохоронних органах.