У Виноградові повідомили про підозру двом підліткам, які пограбували перехожого

Сьогодні вночі по допомогу до поліції звернувся 33-річний мешканець села Онок Берегівського району. Чоловік розповів, що йшов по вулиці Шевченка, де до нього підійшли двоє молодих хлопців. Спочатку попросили запальничку, а коли наблизилися, то застосували силу і відібрали у потерпілого з кишені гроші у сумі 1850 гривень.

Поліцейські слідчо-оперативної групи та групи швидкого реагування отримали орієнтовний опис нападників та одразу розпочали пошуки. В результаті, за лічені хвилини правоохоронці відшукали причетних до грабежу.

Нападниками виявилися двоє місцевих підлітків, віком 14 та 15 років. Працівники поліції вилучили у них гроші, які вони викрали та повернуть їх потерпілому.

Обидвом фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Поліція Закарпатської області