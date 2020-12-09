У Вишгороді група осіб вимагала повернення неіснуючого боргу у місцевого мешканця

Києво-Святошинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно трьох осіб за фактом вимагання неіснуючого боргу у місцевого мешканця (ч.3 ст.189 КК України).

За даними слідства, 37-річна мешканка столиці у травні 2019 року позичила 4 тисячі доларів США своєму родичу, а вже за місяць передумала та почала вимагати повернути свої кошти, але сума боргу, за невідомих причин, збільшилась до 14 тисяч доларів США. Допомагали «вибивати» гроші з двоюрідного брата підозрюваної двоє її знайомих, які більше року залякували потерпілого, погрожуючи йому та його близьким родичам фізичною розправою.

Затримали зловмисників одразу після зустрічі з потерпілим, під час якої останній, під контролем правоохоронних органів, передав вимагачам грошові кошти у розмірі 14 тисяч доларів США.

Наразі усім фігурантам провадження повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури