У волинському ізоляторі знайшли повішеним підозрюваного у зґвалтуванні дитини

Інцидент стався минулої ночі в ізоляторі тимчасового тримання у Ковелі.

Про це «Віснику+К» стало відомо з власних джерел.

Чоловік перебував в одиночній камері. Сюди його помістили на час слідства у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої.

Обставини самогубства з’ясовуватиме слідство. На місці події працювали працівники прокуратури та ДБР.

Інше джерело підтвердило, що чоловік підозрювався у зґвалтуванні своєї падчерки на Камінь-Каширщині.