У Володимирі оперативники викрили торговця боєприпасами

Серед асортименту – набої та гранати із запалами. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За збут боєприпасів йому загрожує до семи років ув’язнення.

Учора, 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: гранат Ф-1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв калібру 7,62 мм.

Викрили зловмисника співробітники Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушник, 26-річний річний житель Володимира, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.

Сектор комунікації поліції Волинської області