Столичні поліцейські затримали молодика з канабісом

У ході проведення поверхневого огляду правоохоронці вилучили у затриманого п’ять пакетиків з наркотичною речовиною. За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження.

Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку під час відпрацювання Шевченківського району міста Києва затримали молодика із наркотичними речовинами. На місце події оперативники викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, дізнавачі затримали 20-річного мешканця Київської області у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час поверхневого огляду ми виявили у парубка 5 розфасованих поліетиленових згортків з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс.

Заборонені речовини вилучені та направлені на проведення експертного дослідження. Наразі ми відпрацьовуємо причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва».

За даним фактом відділом дізнання було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального проступку. Тривають процесуальні дії.

Відділ комунікації поліції Києва