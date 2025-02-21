У Вознесенському районі чоловіку спричинив смертельні травми співмешканці

Під час сварки фігурант наніс численні удари потерпілій, від яких жінка померла у медичному закладі. Нині слідчі оголосили зловмисникові про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років увʼязнення.

До чергової частини відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління надійшло повідомлення від медиків про те, що до них ушпиталили мешканку Братської територіальної громади з численними травмами голови та тулуба. Згодом від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

На місці події поліцейські встановили, що тілесні ушкодження 58-річній потерпілій спричинив її 64-річний співмешканець. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, у результаті якого зловмисник почав бити потерпілу руками та ногами по обличчю та тілу.

За спричиненням умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років увʼязнення.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Вознесенське районне управління поліції