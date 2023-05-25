Викрито жінку, яка публічно підтримувала «руський мир» під час окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що з середини березня минулого року мешканка окупованого на той час збройними силами рф с. Великі Хутори Куп’янського району публічно підтримувала загарбників. У розмовах з місцевим населенням підозрювана проголошувала типові кремлівські наративи і стверджувала, що «россия здесь навсегда».

Колаборантка також намагалась схилити своїх знайомих переоформлювати отримання пенсій у відповідності до російського законодавства, аби отримувати так звану «грошову допомогу» від рф у розмірі 10 тис. російських рублів.

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура