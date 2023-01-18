У вимаганні та одержанні хабаря за виготовлення медичної документації підозрюють лікаря

Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру завідувачу підрозділу однієї з амбулаторій загальної практики сімейної медицини Тячівського району у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури слідчими Тячівського райуправління поліції та оперативниками УСР в Закарпатській області задокументовано протиправну діяльність медика. Встановлено, що він вимагав від пацієнта грошові кошти за виготовлення медичних документів, які б дали змогу продовжити особі саме ІІ групу інвалідності. Водночас наголошував на неможливості видачі документації без надання йому 500 доларів США хабаря.

Лікаря затримали на робочому місці вчора, 17 січня, після одержання усієї суми неправомірної вигоди. Правоохоронці вже готують клопотання щодо тимчасового відсторонення його від посади. Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури