У столиці росіянина підозрюють у вчиненні розбійного нападу на аптеку

Зловмисник під погрозою ножа відібрав у фармацевта майже 10 000 гривень та втік. Його затримали за вчинення аналогічного злочину на території Київської області. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Влітку минулого року до поліції Києва надійшла заява від працівниці аптеки, що невідомий чоловік, погрожуючи ножем, забрав у неї з каси гроші. Для документування злочину на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До розшуку підозрюваного залучались працівники карного розшуку, дільничні офіцери поліції та фахівці кримінального аналізу.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Вікторія Величко, на місці події правоохоронці поспілкувались з потерпілою, вилучили речові докази:

«Фармацевт розповіла, що нападник був у темному спортивному одязі з капюшоном, медичній масці на обличчі та гумових рукавичках. Він розбив захисне скло та під погрозою ножа наказав жінці віддати готівку. Отримавши майже 10 000 гривень він втік. За цим фактом ми розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, та розпочали пошук підозрюваної особи».

Нещодавно співробітники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу з’ясували, що колеги з поліції Київщини затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді. Він діяв за аналогічною схемою, а саме під погрозою ножа забрав золоті вироби та гроші. Порушником виявився 40-річний росіянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

«Ми призначили низку експертиз, які підтвердили причетністю фігуранта до вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, порушника впізнала потерпіла. Тож, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.», – зазначила Вікторія Величко.

Відділ комунікації поліції Києва