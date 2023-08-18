Директора комунального підприємства на Харківщині підозрюють в отриманні хабаря

За послуги з оформлення технічної документації на будинок та присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку, розташовану в Чугуївському районі, службовець отримав близько 39 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що 52-річний директор одного з комунальних підприємств на початку лютого минулого року запропонував харків’янці, яка представляла інтереси особи, за 12 тисяч гривень видати технічний паспорт на будинок, присвоїти кадастровий номер на земельну ділянку та узаконити прибудови.

Отримавши спочатку 5 тисяч гривень, службовець вирішив збільшити суму винагороди до 15 тисяч. Зловмисник запропонував жінці перерахувати залишок суми 10 тисяч гривень на банківську картку дружини. Але, як з’ясувалося, цієї суми виявилося не достатньо і в кінці липня поточного року підозрюваний загадав та отримав ще грошові кошти в сумі 12 тисяч.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

17 серпня працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно з співробітниками Харківської окружної прокуратури Харківської області та працівниками 7 управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ викрили чоловіка при отриманні грошей.

Службовця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області